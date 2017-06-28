Çok yakında satışa çıkması beklenen Alcatel Idol 5 FCC'den sertifika alırken görüldü. Ayrıca telefonun ilk görüntüsü de internete sızdırıldı.



Çok yakında satışa çıkması beklenen Alcatel Idol 5 FCC'den sertifika alırken görüldü. Ayrıca telefonun ilk görüntüsü de internete sızdırıldı.



Alcatel çok yakında Idol serisinden yeni bir telefon daha çıkarmayı planlıyor. Bir süredir gündemde olan bu yeni telefon, bugün FCC'den sertifika alırken görüldü. FCC'de 6060S kod adıyla sertifika alan telefonun Alcatel Idol 5 olduğu söyleniyor. Ayrıca telefonun FCC'de görülmesi ile birlikte telefona ait yeni görüntüler de sızdırıldı.



Sızdırılan bu yeni görüntüye bakılırsa Alcatel'in yeni telefonu tek bir LED flaşa sahip tek kameraya sahip olacak. Sol üst köşede yer alan LED flaş ve arka kameranın yanı sıra arka panelde bir de parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensör de Idol logosunun hemen üstünde yer alıyor.



Daha önce sızdırılan bilgilere göre Idol 5'in teknik özellikleri arasında Snapdragon 625, 3 GB RAM, Helio P20 işlemci, 12 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.



