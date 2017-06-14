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alcatel move time : çocuklara özel akıllı saat

ALCATEL MOVE TİME : ÇOCUKLARA ÖZEL AKILLI SAAT

Alcatel Move Time akıllı çocuk saati, elektronik çit özelliği sayesinde çocuğunuz belirlediğiniz alanın dışına çıktığında bildirim yollayarak sizi haberdar ediyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 10:11
Puan Ver : Alcatel Move Time : Çocuklara Özel Akıllı Saat(6/10)6


Alcatel Move Time akıllı çocuk saati, elektronik çit özelliği sayesinde çocuğunuz belirlediğiniz alanın dışına çıktığında bildirim yollayarak sizi haberdar ediyor. Herhangi bir acil durumda çocuğunuz SOS tuşuna basarak size ve önceden rehbere tanımladığınız kişilere hem mesaj ile konum gönderebiliyor hem de arama yapabiliyor.



Alcatel'in çocuklara özel Alcatel Move Time akıllı çocuk saati, çocuklarını merak eden ebeveynlere rahat bir nefes aldıracak.  Move Time akıllı çocuk saati; çocukların ebeveynler tarafından belirlenen kişilerle iletişim kurmalarını sağlıyor ve GPS özelliğiyle anlık lokasyon takibine imkân tanıyor.



Çocukların kolayca kullanabilmesi için tasarlandı



5-9 yaş arası çocuklar için tasarlanan saat, ebeveynlere çocuklarını arama ya da çocuklarına sesli mesaj gönderme imkânını tanıyor. Çocuklar, ebeveynlerin önceden belirlediği 10 kişi tarafından aranabilir ve sadece tanımlanan kişilere arama yapabilir.



Ebeveynler; iOS 7 ve üzeri, Android 4.3 ve üzeri sürümlerle uyumlu akıllı telefonlarından uygulama üzerinden çocuklarının konumunu anında takip edebiliyor ve önceden belirlemiş oldukları güvenli bölgeden çıktıklarında ve bu bölgeye girdiklerinde anında bildirim alıyorlar. Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati GPS; A- GPS, LBS, GSM ve Wi-Fi teknolojilerini kullanarak, çocukların konumunu iç ve dış mekânda olmaları fark etmeksizin belirleyebiliyor.



Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati kaliteli tasarımı , IP65 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliği ile çocuklar tarafından rahatça kullanılabilinir.



370 mAh bataryası ile uzun pil ömrüne sahip olan Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati, iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Turkcell mağazalarında satışa sunulacak olan ürünün önerilen perakende satış fiyatı 449 TL.



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Etiketler: Alcatel  Move  Time    Çocuklara  Özel  Akıllı  Saat    haber

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