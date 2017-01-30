Hdp'li İki Vekil Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Güneşli Havanın Etkisine Girecek
Ölen 38 Günlük Bebek Cinsel İstismara Mı Uğradı?
'iade' Açıklaması: Gerekirse Tekrar Abd'ye Gideriz
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Ab Tehdidi
Thy'den Abd'ye Gidemeyen Yolculara Kolaylık
Fenerbahçe'nin Yeni 10 Numara Adayı: Wanderson!
Babasının Katilini Görünce Dehşet Saçtı
Batman'da Sinemada Yangın Çıktı
Cansu Taşkın'dan Zayıflatan Dans!
Meme Kanserinde Lenfödeme Karşı 'kompleks' Terapisi
Chp'den Yunanistan'a: Yoldaşlık Hukukuna Aykırı
Türkiye Ve İran'dan Dev İşbirliği!
Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi

alcatel, mwc 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak

ALCATEL, MWC 2017'DE 5 YENİ TELEFON TANITACAK

Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.

Tarih : 30 Ocak 2017, 12:28
Puan Ver : Alcatel, Mwc 2017'de 5 Yeni Telefon Tanıtacak(10/10)12


Alcatel, MWC 2017'de en aktif telefon üreticilerinden biri olacak. Gelen bilgilere göre telefon üreticisi önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de 5 yeni telefon tanıtacak.



Şubat ayının sonunda Barselona'da düzenlenecek MWC 2017, yılın en görkemli fuarlarından biri olma yolunda ilerliyor. LG, Sony, ZTE ve Huawei gibi dev firmalar yeni telefonlarını MWC 2017'de tanıtacak. Bu dev firmalara katılacak bir diğer telefon üreticisi de Alcatel olacak. Son yıllarda rakiplerinin gerisinde kalan Alcatel, MWC 2017'de tam 5 yeni akıllı telefon tanıtacak.



Üstelik firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu 5 akıllı telefondan en az biri modüler telefon olacak. Sızdırılan yeni bir görüntü, bahsi geçen bu modüler telefonun değişik bir tasarıma sahip arka yüzünün ilk kez görülmesini sağladı. Telefonun arka yüzü küçük LED ışıklarla kaplı olacak ve bu ışıklar şarkı çalarken farklı renklere bürünecek.



Sony PS4 Pro oyun konsolu video inceleme








Etiketler: Alcatel  Mwc  2017  De  5  Yeni  Telefon  Tanıtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER