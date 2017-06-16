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alcatel pop 4 : telefon ve tablet deneyimi bir araya getiriyor

ALCATEL POP 4 : TELEFON VE TABLET DENEYİMİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Alcatel'in yeni phablet'i Alcatel POP 4 6”, 2.5D kıvrımlı cam ve full HD IPS ekranıyla sunduğu görsel şöleni yüksek performanslı özellikleriyle tamamlıyor.

Tarih : 16 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : Alcatel Pop 4 : Telefon Ve Tablet Deneyimi Bir Araya Getiriyor(7/10)7


Alcatel'in yeni phablet'i Alcatel POP 4 6”, 2.5D kıvrımlı cam ve full HD IPS ekranıyla sunduğu görsel şöleni yüksek performanslı özellikleriyle tamamlıyor.



Alcatel'in telefonla tablet deneyimini buluşturan yeni phablet'i Alcatel POP 4 6”, olağanüstü zarif tasarımı ve üstün teknolojileriyle dikkat çekiyor. Sekiz çekirdekli yüksek hızlı işlemci ile donatılan POP 4 6” phablet 2.5D kıvrımlı cam ve full HD IPS ekranı multimedya deneyimini görsel bir şölene dönüştürüyor.



13 megapiksel çift tonlu flaşlı kamerasıyla çarpıcı görüntüler yakalayan phablet, parmak izi tanıma teknolojisiyle kullanıcıların kişisel verilerini de güvence altına alıyor. Tüm bu güçlü özellikleri oldukça ince ve metalik bir gövdede buluşturan Alcatel POP 4 6” performansla tasarımı bir araya getiriyor.



Büyük Ekran Büyük Eğlence



Alcatel POP 4 6”'nın 2.5D kıvrımlı camla donatılmış geniş FHD ekranı; video, film ve her türden görsel içeriğin yüksek seyir zevkiyle tüketilmesine olanak tanıyor. “Büyük Ekran Büyük Eğlence” sloganıyla kullanıcılarına seslenen LTE CAT 4 bağlantılı POP 4 6”; yüksek hızlı işlemcisiyle performansta üst seviyeyi hedefleyenler için ideal. 3500 mAh bataryalı phablet, 16GB + 2GB dahili bellek ile donatılmış bulunuyor. POP 4 6” ayrıca, 32 GB'ye kadar Micro SD kart desteği sağlıyor.



Pop 4 6” 1399 TL önerilen satış fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.



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