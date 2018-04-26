'ben Valiyim Dedi' Çoban İnanmadı! Dedenin Validen İsteği Yürek Yaktı
Galatasaray'dan Trabzonspor'un Yıldızına Sürpriz Teklif
Aldatılan Eşin Kurnaz Planı Kanlı Bitti!
Thy Euroleague'de Final-Four'a Kalan İlk Takım Belli Oldu
Ali Koç Net Konuştu: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam
Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor
İsrail'den İran'a Tehdit: Yerle Bir Ederiz
Seçime Günler Kala Hangi Parti Ne Durumda? İşte Yanıtları
Mahkeme Olaylı Derbinin Faturasını Kesti!
Büyükşehir Belediye Başkanı, Vekillik İçin İstifa Etti
Gazi Üniversitesi Karıştı! Öğrenci Protestosunda Silahlar Konuştu
İşte Maça Çıkmama Kararı Alan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Maçına Çıkmama Kararı Aldı
Eşi Ve Yatakta Bastığı Yaşlı Adamı Öldüren Cani Koca Cinayeti Anlattı
Beşiktaş'tan Olay Yıldırım Demirören Kararı! Önerge Verildi
Trump'ın Önerdiği İsmi Abd Senatosu Onayladı!
24 Haziran Seçimleri İle İlgili Takvim Resmi Gazete'de Yayımlandı
Elbistan Şeker Fabrikası İhalesini Kazanan Şirket Belli Oldu
Mhp'de Şok İstifa! Bir Milletvekili Daha İyi Parti'ye Geçti
Voleybol Kadınlar Liginde Şampiyon Vakıfbank!

Aldatılan eşin kurnaz planı kanlı bitti!

ALDATILAN EŞİN KURNAZ PLANI KANLI BİTTİ!

ABD'de akademisyen kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın kurnaz bir plan yaptı, kıyafet değiştirerek eşinin sevgilisinin evine gitti. Aldatılan eş hem kendini hem genç kadını öldürdü.

Tarih : 26 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Aldatılan Eşin Kurnaz Planı Kanlı Bitti!(6/10)2

Mark Gerardot ile mutlu bir evliliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede bir hafta önce işe giren araştırma görevlisi 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.

PLAN HAZIRLADI

İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Jennair, Chapman'i öldürmek için plan yaptı. Mark ve Meredith akşam yemeği için sözleşmişlerdi fakat genç kadın buluşacakları restorana gelmedi. Çünkü Jennair, planını uygulamaya koymuş ve şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra Chapman'ın evine gitmişti.

POLİS CESETLERLE KARŞILAŞTI

Jennair, restoranda sevgilisini bekleyen eşine mesajlar atınca korkunç olay ortaya çıktı. Mark, durumu polise bildirdi. Meredith'in evine giren polis iki kadının cansız bedenleriyle karşılaştı.

ÖNCE SEVGİLİYİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Polisin aktardığı bilgilerde Jennair'in peruk takarak gizlendiği ortaya çıktı. Jennair, tıpkı planladığı gibi Meredith'in eve girmesiyle genç kadını vurmuştu. Yetkililer Jennair'in daha sonra da namluyu kendine doğrultarak intihar ettiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aldatılan  Eşin  Kurnaz  Planı  Kanlı  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER