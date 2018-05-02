Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen genç kadın, intikam almak adına çıktığı yolda kendinden yaşça büyük, zengin ve evli erkeklerle beraber olan ve adına "seri metres" dediği bir hayat tarzını benimsedi.

Sevgilisi tarafından aldatılan 26 yaşındaki kadın intikam almak için çıktığı yolda adına "seri metres" dediği bir tür eskorta dönüştü. Sevgilisine ders vermek için için zengin bir adamla "intikam aldatmasına" girişen kadının hayatı değişti.

FOTOĞRAFLARI GÖSTERİP SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Lacey Jay isimli kadın, kendisinden 10 yaş büyük biriyle ilişkiye girdikten sonra fotoğraflarını sevgilisine gösterdi ve onu terk etti.

"GENÇ ERKEKLER KADINLARA DEĞER VERMİYOR"

Erkek arkadaşının telefonunun şifresini kendisinden saklaması üzerine ondan şüphelendiğini anlatan kadın, sevgilisine durumu itiraf ettirip bir daha asla böyle bir şey yapmayacağının sözünü alsa da aynı şeyi tekrar yaşayınca intikam almak istemiş. Kendi yaşındaki erkeklerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu ve kadınlara saygıları olmadığını söyleyen Lacey, kendisinden yaşca büyük erkeklerle beraber olmayı kafasına koymuş.

İNTERNETTEN YAŞI BÜYÜK ERKEKLER BULDU

Genç erkekler bize cinsel ilişki objesi olarak bakıyor diye isyan eden kadın, evli insanlar için bir tanışma sitesi bulup internetten ona üye olduğunu ve yaşça büyük erkeklerle çıkmaya başladığını anlatıyor.

ZENGİN HAYATTAN ETKİLENDİ

Gelen tepkiler karşısında şoke olan kadın, düzinelerce iyi görünümlü ve zengin yaşlı erkeklerden teklifler aldığını söylüyor. Sonunda 30'lu yaşların sonundaki Londralı evli bir borsacı ile dışarı çıkmaya karar veren kadın, zengin hayattan etkilenip bu şekilde bir hayat yaşamaya karar vermiş.

Görüştüğü erkeklerin kendisine prenses gibi davrandığını söyleyen Lacey, genç erkeklerin nasıl olduklarını daha iyi anladığını söyleyip, aldığı pahalı hediyelerin ve lüks restoranlarda yediği yemeklerin çok hoşuna gittiğini de sözlerine ekliyor.

Evli, zengin erkeklerle beraber olan kadın, metresliği bir yaşam şekli haline getirerek, intikam hikayesinin hayatını değiştirdiğini belirtiyor.

Kaynak: haberinburada