Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması

aldatılan koca, 10 bin liralık tazminatı icra yoluyla alacak

ALDATILAN KOCA, 10 BİN LİRALIK TAZMİNATI İCRA YOLUYLA ALACAK

Bursa'da oturan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Mustafa Pire, geçen yıl erkek arkadaşı ile yolda el ele yürürken fotoğrafını çektiği 37 yaşındaki eşi Sabire K.'den boşanmasının ardından, mahkeme kendisini haklı bularak 10 bin lira tazminata hükmetti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 12:04
Puan Ver : Aldatılan Koca, 10 Bin Liralık Tazminatı İcra Yoluyla Alacak(6/10)7


Mustafa Pire, velayeti kendisinde olan kızını almak için boşandığı eşinin baskısına uğradığını söyleyince Sabire K. 3 ay evden uzaklaştırmaı cezası da aldı. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onaylanınca Pire, 10 bin liralık tazminatı tahsil etmek için eski eşi hakkında icra işlemi başlattı.



Merkez Nilüfer İlçesi Doğan Mahallesi'nde oturan ve bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan Mustafa Pire, 2014 yılında eşi Sabire K.'nın yolda erkek arkadaşı ile el ele yürürken fotoğrafını çekti. Daha sonra Bursa 3'üncü Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Pire, çektiği bu fotoğrafı da kanıt olarak mahkemeye sundu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme çiftlerin boşanmasına, 14 yaşındaki büyük kızının velayetinin babasına, küçük kızın velayetini ise annesine verirken, Sabire K.'yı ise 6 bini maddi 4 bini ise manevi olmak üzere 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Aldatılan  Koca  10  Bin  Liralık  Tazminatı  İcra  Yoluyla  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER