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Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!
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ALDIĞI ÜRÜNDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞA TAZMİNAT!


ALDIĞI ÜRÜNDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞA TAZMİNAT!
Tarih : 04 Temmuz 2017, 16:35
Puan Ver : Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!(9/10)10


Hükûmet her bakanlığın kendi sorumluluk alanındaki ürünlerle ilgili olarak ayrı ayrı yaptığı denetimleri genişletmek için 'Piyasa Gözetim ve Denetim Kanun Taslağı'nı hazırlıyor. Taslağa göre, bakanlıklar kendi sorumlulukları altında olan ürünlerin denetimini yapacak. İnternetten satılan ürünlere de sıkı denetim gelirken, internet, TV ve radyo satışlarına yasaklama gelebilecek. Vatandaşın ürünlerden zarar görmesi halinde de tazminat hakkı doğacak. 

 

BAĞI İSPAT EDİLMELİ 

 

Taslağa  göre, bir ürünün, bir kişinin ölümüne ya da sağlığının zarar görmesine yol açması halinde, zarar gören tüketicinin tazminat hakkı oluşacak. Tüketicinin tazminat hakkının doğması için, uğradığı zararla uygunsuz ürün arasındaki bağı ispat etmesi zorunlu olacak. Firmalar, tedarik zincirinin bir önceki ve sonraki aşamasındaki işletmecilerin adını ve adresini ürünün takibini kolaylaştıracak şekilde kaydedecek. Kayıtlı bu bilgiler 10 yıl saklanacak. Bu yükümlülük, e-ticaret siteleri ile radyo ve televizyondan satışlarda da geçerli olacak.



Tüketiciye üç seçenek sunulacak

 

Piyasada satılan üründeki riskin durumuna göre, ürünün geri çağrılması istenebilecek. Bu durumda vatandaşlara üç seçenek sunulacak. Bunlar üründeki sorun giderilmesi, ürünün satış değerinin ödenmesi ya da ürün eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi şeklinde olacak. Ürünün geri çağrılma masraflarını da satıcı firma üstlenecek. Bu kapsamda kanuna aykırı hareket edenlere, 250 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecekken, bakanlıklar, insan sağlığı nedeniyle şirketlere ait ticari sırları ifşa edebilecek.



 



 



kaynak:turkiyegazetesi








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