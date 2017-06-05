Bilim insanları gıdaya karşı alerjiyi ömür boyu bitirecek bir tedavinin laboratuvar hayvanları üzerindeki denemesinin başarılı olduğunu duyurdu



Avustralyalı bilim insanları fıstık, kabuklu deniz ürünleri ve diğer gıdalara karşı alerjiyi ömür boyu bitirecek bir tedavinin laboratuvar hayvanları üzerindeki denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bilim insanları geliştirdikleri genetik düzenleme tekniğinin bağışıklık sisteminin zararsız yiyecekleri tehdit olarak görmesini engellediğini belirtiyor. Fareler üzerinde yapılan denemede, bağışıklık sisteminin savaştığı T hücrelerinin, zararsız yiyeceklere karşı “Duyarsız” hale getirilmesi sağlandı. Uzmanlara göre insanlar üzerindeki denemeyle bu yeni tedavi 5-6 yıl içinde klinik olarak uygulanabilecek.







kaynak:habertürk