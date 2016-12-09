Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

ales giriş yerleri belli oldu!

ALES GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

ALES giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Tarih : 09 Aralık 2016, 12:55
Puan Ver : Ales Giriş Yerleri Belli Oldu!(6/10)6


ALES giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgesi erişime açıldı. 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan sorgulama ekranı aracılığıyla ALES giriş yerlerini öğrenip sınav giriş belgelerinin çıktısını kolayca edinebiliyorlar. Peki, Darbe sebebiyle ertelenen sınav kaç saat sürecek? Sınavda gerekli belgeler neler? İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!



ALES sınav yerleri için beklenen açıklama sonunda geldi.  Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek eğitimlerini devam etmek isteyen adayların başvurduğu ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı. 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ALES sınav yerlerini öğrenip, sınav giriş belgelerini edinebiliyorlar. Lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin merakla beklediği ALES sınavına kısa bir süre kaldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takvimi yeniden güncellenmiş, ALES sınav tarihi ertelenmişti. Peki, ALES sınavı ne zaman? Darbe sebebiyle ertelenen sınav kaç saat sürecek? Ales sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılacak? İşte, ALES sınav giriş belgesini alabilmek için yapmanız gerekenler ve daha fazlası!



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ales  Giriş  Yerleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER