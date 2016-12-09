

ALES giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgesi erişime açıldı. 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan sorgulama ekranı aracılığıyla ALES giriş yerlerini öğrenip sınav giriş belgelerinin çıktısını kolayca edinebiliyorlar. Peki, Darbe sebebiyle ertelenen sınav kaç saat sürecek? Sınavda gerekli belgeler neler? İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!







ALES sınav yerleri için beklenen açıklama sonunda geldi. Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek eğitimlerini devam etmek isteyen adayların başvurduğu ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı. 2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ALES sınav yerlerini öğrenip, sınav giriş belgelerini edinebiliyorlar. Lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin merakla beklediği ALES sınavına kısa bir süre kaldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ÖSYM'nin sınav takvimi yeniden güncellenmiş, ALES sınav tarihi ertelenmişti. Peki, ALES sınavı ne zaman? Darbe sebebiyle ertelenen sınav kaç saat sürecek? Ales sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılacak? İşte, ALES sınav giriş belgesini alabilmek için yapmanız gerekenler ve daha fazlası!







kaynak:hürriyet