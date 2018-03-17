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Alev alan trafo bomba gibi patladı

ALEV ALAN TRAFO BOMBA GİBİ PATLADI

Kars'ta ARAS EDAŞ'a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Tarih : 17 Mart 2018, 10:00
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Kars Merkez Mahallesi'nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye beklenirken, yangın büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi'ni karanlığa bürürken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

OLAYIN NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alev  Alan  Trafo  Bomba  Gibi  Patladı    haber

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