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Alex de Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı

ALEX DE SOUZA, GİYDİĞİ TİŞÖRTLE AYKUT KOCAMAN'A GÖNDERME YAPTI

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, İstanbul'a gelirken taktik tahtalı tişört giydi. Tişörtteki 4-1-3-2'lik sistem dikkat çekti.

Tarih : 14 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Alex De Souza, Giydiği Tişörtle Aykut Kocaman'a Gönderme Yaptı(10/10)6

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kitabının imza gününe katılmak üzere İstanbul'a gelirken bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Brezilyalı, üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul'a geldi. Bu hareket Aykut Kocaman'a gönderme olarak da yorumlandı.

10 NUMARALI ÇİFT FORVETLİ SİSTEM

Taktik tahtasında 4-1-3-2 oyun düzeninin olduğu görülürken, 10 numara pozisyonunda bir futbolcu ve çift forvetli bir yapı dikkat çekiyor.

Alex de Souza, CSKA Moskova ve Galatasaray maçlarını yerinden takip edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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