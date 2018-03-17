ALEX DE SOUZA YILLAR SONRA KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex, Galatasaray mücadelesini izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Yıllar sonra Kadıköy'e gelen Brezilyalı eski futbolcu, dev karşılaşmayı Sadettin Saran'la birlikte izledi.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Ülker Stadyumu'na eski yönetici Sadettin Saran'la birlikte geldi. Kadıköy'de Alex'in tribünlere gelişinin ardından "I love you Alex" tezahüratları yapıldı.
ALEX DE SOUZA: MERHABA
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu tribünde Instagram hesabından canlı yayın açarak yıllardır özlem duyduğu Şükrü Saracoğlu'na "merhaba" dedi.
Kaynak: haberinburada
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