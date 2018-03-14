Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, İstanbul'a geldi. Türkiye'ye gelen Alex, Turkcell Life Plus verdiği röportajda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Alex de Souza'nın açıklamalarından satır başları:

"GELME AMACIM TATİL VE DERBİ"

"Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de G.Saray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…

"TAFFAREL'LE GÖRÜŞECEĞİM"

"Ayrıca gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Lugano ile bir program çektik Brezilya'da. Yine aynı kanal için program çekeceğim. Taffarel ile de bir söyleşi yapacağım."

"GALATASARAY GEÇMİŞİN AĞIRLIĞINI HİSSEDER"

"Oyuncular gelse de farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. G.Saraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep "Kadıköy'e gidiyoruz" der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır."

"G.Saraylı oyuncular "Bu sefer son olacak. Yenmemiz lazım" diyerek hazırlıyor. F.Bahçe ise bu seri sürecek şeklinde düşünceleri var. İki taraf da soyunma odasında bu motivasyonla olur."

"DERBİDE DUYGU VARDIR"

"İki takımı da çok takip edemiyorum Brezilya'da. Güncel durumlara bakamıyorum. Tahmin yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan. Umarım herkes futbola doyar. Kaliteli ayaklar var herkes zevk alır. Bu maçta çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır."

"SÜREÇ FENERBAHÇE'DEN YANA"

"İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Üzerlerindeki baskıyı hisseden insanlar. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette F.Bahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana."

"SAHA DIŞINA ETKİ EDEMEM"

"Maçı statta izleyeceğim. 6 sene önce ayrıldım. Artık Brezilya'da yaşıyorum. Benim derbi ya da maçın sonucuna, seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Amacım gezmek eğlenmek. Skora, seçime etki edebilmek aklımdan geçmez. Oynarken de buna etki edebileceğimi, düşünmedim. F.Bahçe benim bir parçam. İnsanlar bunu etkileyeceğimi düşünmesin. Bu etki gücü bende yok. Saha içine etki ederim saha dışına değil."

"İLK KEZ DIŞARIDA OLACAĞIM"

"Kardeşimle geldim. Derbiyi hiç izlememişti. Bu bir fırsattı. Oğlum Felipe de büyüdü. Arkadaşlarına internetten izletiyor beni ve derbileri. Biraz daha büyüyünce onu da getireceğim. F.Bahçe-G.Saray derbisini hep yaşadım ama içeride."

"TEZAHÜRATLARI DUYUNCA DUYGULANIYORUM"

Alex de Souza tezahüratı duyduğumda… (Duygulanıyor) Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki… Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri. Çektiklerimizin değerini gösteriyor o tezahüratlar. Hayal ettiklerimizin karşılığı oluyor. 41 yaşındayım ve bu tezahüratlar beni artık daha çok duygulandırıyor."

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNECEĞİM"

"Futbola dönüş planlarım var. Ama hangi pozisyon olacağının kararını vermedim. Saha içi mi dışı mı bilmiyorum. Ama şu anda saha içi gibi görünüyor. Futbolcuları seviyorum. Yenilikleri ve gelişimi takip ediyorum. Somut gelişmeleri de önümüzdeki günlerde paylaşacağım."

Kaynak: haberinburada