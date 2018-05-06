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Aleyna Tilki, annesinden azar işitti!

ALEYNA TİLKİ, ANNESİNDEN AZAR İŞİTTİ!

Genç popçu Aleyna Tilki, alışveriş yaparken kendini kaybedip çok harcama yaptığı gerekçesiyle annesi Havva Tilki'den azar işitti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Aleyna Tilki, Annesinden Azar İşitti!(5/10)1

Aleyna Tilki, kazandığı parayı annesi Havva Tilki'ye veriyor, kendisi sadece harçlık alıyor.

ALEYNA TİLKİ, ANNESİNDEN AZAR İŞİTTİ

Anne-kızın bu yüzden sorun yaşadığı konuşuluyor. Alışveriş yaparken kendini kaybeden 18 yaşındaki popçu, savurganlığı yüzünden annesinden azar işittiği öğrenildi.

"KIYAFETE AYAKKABIYA BU KADAR PARA HARCAMA"

Havva Hanım'ın, "Kıyafete, ayakkabıya bu kadar harcama. Ev alman için para biriktirelim" sözleriyle, başarılı şarkıcıyı uyardığı belirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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