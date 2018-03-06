ALEYNA TİLKİ, GALATASARAY'IN BALOSUNDA KONSER VERDİ
Galatasaray'da geleneksel olarak düzenlenen ABD'deki Balosunda sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki'ye, Gomis forması hediye edildi.
Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Galatasaray'ın ABD Balosu'nda konser verdir. Ünlü şarkıcıya konser sonrasında Fransız futbolcu Gomis'in forması hediye edildi.
BALOYA 600 KİŞİ KATILDI
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen baloya 600 davetli katıldı.
FATİH TERİM VE FUTBOLCULARIN MESAJLARI İLETİLDİ
Gecede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların mesajları davetlilere iletildi.
İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
Şarkıcı Aleyna Tilki ve Ersay Üner'in sahne aldığı gecede, Aleyna Tilki'ye, Galatasaray Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler tarafından imzalı Bafetimbi Gomis forması verildi.
"UMARIM ŞARKIM MAYIS SONUNA KADAR ÇALAR"
Gomis'in attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadı'nda şarkısı çalan Tilki, "Umarım mayıs sonuna kadar şarkılarım Türk Telekom Stadı'nda sıkça çalınır." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar