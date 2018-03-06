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Aleyna Tilki, Galatasaray'ın balosunda konser verdi

ALEYNA TİLKİ, GALATASARAY'IN BALOSUNDA KONSER VERDİ

Galatasaray'da geleneksel olarak düzenlenen ABD'deki Balosunda sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki'ye, Gomis forması hediye edildi.

Tarih : 06 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi(8/10)4

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Galatasaray'ın ABD Balosu'nda konser verdir. Ünlü şarkıcıya konser sonrasında Fransız futbolcu Gomis'in forması hediye edildi.

BALOYA 600 KİŞİ KATILDI

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen baloya 600 davetli katıldı.

FATİH TERİM VE FUTBOLCULARIN MESAJLARI İLETİLDİ

Gecede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların mesajları davetlilere iletildi.

İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki ve Ersay Üner'in sahne aldığı gecede, Aleyna Tilki'ye, Galatasaray Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler tarafından imzalı Bafetimbi Gomis forması verildi.

"UMARIM ŞARKIM MAYIS SONUNA KADAR ÇALAR"

Gomis'in attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadı'nda şarkısı çalan Tilki, "Umarım mayıs sonuna kadar şarkılarım Türk Telekom Stadı'nda sıkça çalınır." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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