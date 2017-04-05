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aleyna tilki: yaza damga vuracağım

ALEYNA TİLKİ: YAZA DAMGA VURACAĞIM

Dünya starı olacağını söyleyerek çıtayı yükselten Aleyna Tilki, önümüzdeki yaz için de çok iddialı konuştu.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:37
Puan Ver : Aleyna Tilki: Yaza Damga Vuracağım(5/10)3


Akmerkez'de alışveriş yapan Aleyna Tilki, yeni single yapacağını belirterek, "Nisan sonu gibi sürpriz bir parça geliyor, diğer şarkıdan çok farklı bir şarkı. Anlatmayayım sürpriz olsun. Ozan Çolakoğlu'yla çalıştım. Yaza damga vuracağım, bu gelecek parçanın yanı sıra bir şarkı daha çıkacak. Bir de Yıldız Tilbe'nin albümünde şarkım olacak. Bu şarkılar yaza damga vuracak" şeklinde konuştu.



'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile Youtube'de 200 Milyon tıklanma alan Tilki, yeni parçasının ilkini geçemeyeceğini dile getirerek, "İlk şarkımda çok tık aldım. İkinci şarkıda bu kadar tıklanma beklemiyorum. Birazcık riskli sanatsal bir şarkı olacak" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Aleyna  Tilki  Yaza  Damga  Vuracağım    haber

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