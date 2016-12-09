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aleyna tilki'den aşk dedikodusuna cevap

ALEYNA TİLKİ'DEN AŞK DEDİKODUSUNA CEVAP

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam aşk yaşadığı iddia edilen aranjör Emrah Karaduman ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Aleyna Tilki'den Aşk Dedikodusuna Cevap(6.4/10)15


‘Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, aşk yaşadığı iddia edilen Emrah Karaduman ile Kuruçeşme'de Fenerbahçe Feyenoord maçını izledi.



Temsilcimizin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından keyifli olduğu gözlenen genç şarkıcı, “Fener maçını izledik. Galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.



Çıkan aşk dedikodularının sorulması üzerine Aleyna Tilki, "Biz sürekli görüşüyoruz. Youtube'da 2016'nın en çok tıklanan klip olduk. Onu kutladık, mutluyuz" şeklinde konuştu.



"Aleyna Tilki biraz daha mütevazı olmalı" açıklamasını yapan Ece Seçkin'le ilgili olarak ise genç şarkıcı, "Alkollü mekana çıkmamı istemiyor. Haklı zaten. Çok seviyorum onu. Benim büyüğüm, yaşıma en yakın olan bayan sanatçı. İdolüm bu yüzden" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sözcü








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