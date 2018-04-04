Yaptığı açıklamalar ile magazin basınında gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"CANIMI SIKANIN, CANINI SIKARIM"

Twitter hesabından atarlı giderli paylaşımlar yapan genç şarkıcı bu kez tehdit etti. Aleyna Tilki, "Canımı sıkanın, canına sıkarım" dedi.

DEMET AKALIN DA BEĞENİ

Genç şarkıcının bu tweeti'ni ünlü şarkıcı Demet Akalın da beğendi.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada