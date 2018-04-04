ALEYNA TİLKİ'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM: CANIMI SIKANIN, CANINA SIKARIM
Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Canımı sıkanın, canına sıkarım" ifadesini kullandı.
Yaptığı açıklamalar ile magazin basınında gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
"CANIMI SIKANIN, CANINI SIKARIM"
Twitter hesabından atarlı giderli paylaşımlar yapan genç şarkıcı bu kez tehdit etti. Aleyna Tilki, "Canımı sıkanın, canına sıkarım" dedi.
DEMET AKALIN DA BEĞENİ
Genç şarkıcının bu tweeti'ni ünlü şarkıcı Demet Akalın da beğendi.
İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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