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Aleyna Tilki'den İlginç Paylaşım: Canımı Sıkanın, Canına Sıkarım
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Aleyna Tilki'den İlginç Paylaşım: Canımı Sıkanın, Canına Sıkarım

ALEYNA TİLKİ'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM: CANIMI SIKANIN, CANINA SIKARIM

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Canımı sıkanın, canına sıkarım" ifadesini kullandı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Aleyna Tilki'den İlginç Paylaşım: Canımı Sıkanın, Canına Sıkarım(8/10)4

Yaptığı açıklamalar ile magazin basınında gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"CANIMI SIKANIN, CANINI SIKARIM"

Twitter hesabından atarlı giderli paylaşımlar yapan genç şarkıcı bu kez tehdit etti. Aleyna Tilki, "Canımı sıkanın, canına sıkarım" dedi.

DEMET AKALIN DA BEĞENİ

Genç şarkıcının bu tweeti'ni ünlü şarkıcı Demet Akalın da beğendi.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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