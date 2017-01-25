ALEYNA TİLKİ'DEN YENİ BESTE!
Şarkıcı Aleyna Tilki, hakkında yapılan tüm yorumlara ve haberlere paylaştığı videoyla tepki gösterdi.
Aleyna Tilki, genç yaşta şöhret kapılarını aralamayı başarmış bir isim olarak dikkat çekti. Hakkında çok sayıda haber yapılmaya başlanmıştı ki Tilki'nin 18 yaşından küçük olduğu gerçeği ortaya çıktı ve bakanlık harekete geçti. Şimdilerde içkili yerlerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, kendisini derslerine vermiş durumda.
Hatta bu konuda heyecanını o kadar üst basamaklara taşıdı ki 100 aldığı Fizik dersinin sınav kağıdını da paylaştı. Bu paylaşım yüzünden ceza alan ve tüm sınavlara yeniden giren Tilki, hakkında yapılan haberlerden ve eleştirilerden usanmış olacak ki sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bu eleştirilere yanıt verdi.
kaynak:gazetevatan
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