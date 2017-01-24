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aleyna tilki'ye bir şok daha!

ALEYNA TİLKİ'YE BİR ŞOK DAHA!

Sosyal medyanın zararları! Müzik hayatının yanı sıra öğrenimine de devam eden 16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, 100 puan aldığı sınav kâğıdını sosyal medyada paylaşınca sınavı iptal edildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : Aleyna Tilki'ye Bir Şok Daha!(6/10)4


100 PUAN SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI



Gece kulüplerinde sahneye çıkması yasaklanan 16 yaşındaki Aleyna Tilki'ye ikinci şok! Öğrenim hayatına Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde devam eden genç şarkıcının 100 puan sevinci pahalıya patladı.




Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kâğıdını sosyal medyada paylaşarak kutlaması üzerine okul yönetimi Tilki'yi disipline verdi.



TAKDİR ALMA SÖZÜ VERDİ



Öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı.




Bir kez daha sınavlara giren Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken söz konusu paylaşımını okul yönetiminin isteğiyle sosyal medya hesabından sildi.Tilki, çok istediği teşekkür belgesini kıl payı kaçırırken ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi.






 



kaynak:habertürk









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