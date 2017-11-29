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Alfa Romeo, Formula 1'e dönüyor

ALFA ROMEO, FORMULA 1'E DÖNÜYOR

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, gelecek sezon Sauber ortaklığıyla Formula 1'e dönecek.

Tarih : 29 Kasım 2017, 23:10
Puan Ver : Alfa Romeo, Formula 1'e Dönüyor(6/10)2

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Sauber takımıyla imzalanan anlaşma sayesinde Alfa Romeo markasının 30 yıldan fazla bir süreden sonra gelecek sezon organizasyona dahil olacağı belirtildi.

ARAÇLARDA FERRARİ MOTORU KULLANILACAK

Açıklamada, ortaklık sonrası 2018 sezonunda Formula 1'de mücadele edecek ekibin Alfa Romeo Sauber F1 Takımı adını alacağı duyuruldu. Ferrari motoru kullanılacak araçlarda, Alfa Romeo logosunun bulunacağı da ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Alfa Romeo ve Sauber arasında stratejik, ticari ve teknolojik iş birliğinin yanı sıra mühendis ve teknik bilgi paylaşımı da yapılacağı bildirildi.

Öte yandan takımın pilot koltuklarına, Formula 2 şampiyonu Fransız Charles Leclerc ve Ferrari'nin yedek sürücülerinden İtalyan Antonio Giovinazzi'nin oturması bekleniyor.

1950 VE 1951'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR

Alfa Romeo, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk iki sezonu 1950 ve 1951'de İtalyan sürücü Giuseppe Farina ve Arjantinli pilot Juan Manuel Fangio ile şampiyonluk yaşamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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