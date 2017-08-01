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Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Hazal Mesudiyeli'den Skandal Sözler: Yaşlı, Cimri
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Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Hazal Mesudiyeli'den Skandal Sözler: Yaşlı, Cimri

ALİ AĞAOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİ HAZAL MESUDİYELİ'DEN SKANDAL SÖZLER: YAŞLI, CİMRİ

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli İnstagram'dan skandal yorumlar yaptı. Mesudiyeli, "Ali bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. Yaşlı, cimri, pislik" dedi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 09:00
Puan Ver : Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Hazal Mesudiyeli'den Skandal Sözler: Yaşlı, Cimri(8/10)4

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun 2,5 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli açtı ağzını yumdu gözünü. Mesudiyeli, Ağaoğlu'na "Yaşlı, cimri, gösteriş meraklısı uzak durun ondan" diyerek skandal yorumlar yaptı.

"BANA EV KİRALADI, ANAHTARI YÜZÜNE FIRLATTIM"

Mesudiyeli yorumlarının devamında, "Bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. 'Sen 2. el eşya kullanmıyorsun' dedi. Demek böyle böyle zengin oluyor bu pislik yaşlılar" yorumlarını yazdı.

İşte Hazal Mesudiyeli'nin o yorumları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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