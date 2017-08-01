ALİ AĞAOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİ HAZAL MESUDİYELİ'DEN SKANDAL SÖZLER: YAŞLI, CİMRİ
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli İnstagram'dan skandal yorumlar yaptı. Mesudiyeli, "Ali bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. Yaşlı, cimri, pislik" dedi.
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun 2,5 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli açtı ağzını yumdu gözünü. Mesudiyeli, Ağaoğlu'na "Yaşlı, cimri, gösteriş meraklısı uzak durun ondan" diyerek skandal yorumlar yaptı.
"BANA EV KİRALADI, ANAHTARI YÜZÜNE FIRLATTIM"
Mesudiyeli yorumlarının devamında, "Bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. 'Sen 2. el eşya kullanmıyorsun' dedi. Demek böyle böyle zengin oluyor bu pislik yaşlılar" yorumlarını yazdı.
İşte Hazal Mesudiyeli'nin o yorumları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sosyal Medyada Organ Pazarı! Fiyatı 100 Bin İla 1 Milyon Lira Arası Değişiyor
- Aras Bebek, Acılarla Dolu Hayat Mücadelesine 57 Gün Dayanabildi
- Son Alman Tornado Uçağı Da İncirlik'ten Çekildi
- Tuğrul Türkeş, Figen Yüksekdağ'ın Odasını Kullanmaya Başladı
- Kreşte Skandal! 2.5 Yaşındaki Kıza Şiddet, Ses Kaydıyla Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Hazırlık Maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 Berabere Kaldı
- Gollerine Alıştığımız Ronaldo, Bu Kez Mahkemede Savunma Yaptı
- Fenerbahçe'de Sakatlanan Mehmet Ekici, Sturm Graz Maçında Yok
- Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
- Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
- Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar