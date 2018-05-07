ALİ AĞAOĞLU'NUN GENÇ SEVGİLİSİ, SIRTINA BOYDAN BOYA YAZI YAZDIRDI
Kendisinden 39 yaş büyük Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Su Gürpınar, sırtına boydan boya "Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır" yazısını kazıttı.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar kumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: "Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır."
AĞAOĞLU YAŞ FARKINA ALDIRIŞ ETMİYOR
Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda "Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8" cevabını veriyor.
OTOMOBİLLERİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANIYOR
Duygu Su, Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor. Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera.
İŞE LAMBORGHINI İLE GİDİYOR
Ali Ağaoğlu'na ait spor-yaşam kompleksi My Club Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini ile gidip geliyor.
İşte Duygu Su Gürpınar'ın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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