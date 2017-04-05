ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada davada, fırıncı E.H.'ye 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru H.E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği bozma kararı nedeniyle sanıklardan fırıncı E.H. ile emekli polis memuru H.E., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.
kaynak:hürriyet
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