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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Bıçak kemiğe dayandı

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'A MEYDAN OKUDU: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklenen Ali Koç, "Başkanımızı en çok savunan biz olduk. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı" dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı(7/10)3

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkanlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kongre üyelerine hitap eden Koç'un konuşması, sosyal medya kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Koç'un açıklamalarında Aziz Yıldırım'a önemli göndermeler vardı.

İşte Koç'un o sözleri:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk. Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı.

"İFTİRA ATARAK OLMUYOR"

Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!

Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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