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Ali Koç net konuştu: Kaybedersem bir daha aday olmam

ALİ KOÇ NET KONUŞTU: KAYBEDERSEM BİR DAHA ADAY OLMAM

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, seçimi kaybettiği takdirde bir daha aday olmayacağını söyledi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Ali Koç Net Konuştu: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam(9/10)5

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, Sarı Lacivert Derneği'nin davetlisi olarak taraftarlar ile bir araya geldi. Ali Koç, yaptığı konuşmada flaş ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un konuşması...

"3 TEMMUZ'DA OLDUĞU GİBİ..."

Sözde şike davasında kişiler ve kurumlar ayırt edilemez. Herhangi negatif bir karar hepimiz için verilmiş demektir. Arzumuz Yargıtay'ın gereken kararı vermesi ve 3 Temmuz döneminde olduğu gibi omuz omuza tazminat davaları ile haklarımızı almak için başvuruda bulunmak

Benim siyaset ile uzaktan yakından işim olmaz. Yaratılmak istenen hava, benim Fenerbahçe üzerinden siyasete gireceğim yönünde. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bırakın siyaseti, Belediye Encümeni bile olmam, olmayacağım. Bizim ana amacımız ve faaliyet alanımız spor. Spordan başka hiçbir şeye kaynak harcamayacağız. Tüm kaynaklarımızı ve gücümüzü sportif başarı için harcayacağız.

"VERDİĞİ PARAYI GERİ İSTEMEZ"

Olimpiyatlara verdiğimiz oyuncu sayısı kadar Olimpiyatlarda kazandığımız madalya sayısı olsun istiyoruz. Altyapımızdan sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bizim aldığımız terbiye; Fenerbahçeli hiçbir yönetici Kulübüne verdiği yardımı anlatmaz, verdiği parayı geri istemez. Şahıs olarak, Koç Grubu olarak ve 1907 Derneği olarak yaptığımız desteği kimse yargılayamaz. Bunu bilenlerin sponsor olmuyor demesi çok yakışıksız.

"SEÇİMİ KAYBEDERSEM..."

Olur da seçimi kaybedersem, önümüzdeki sezonlarda takımımız maç kaybettiğinde tribünlerimiz Ali Koç diye bağırmamalı. Böyle bir baskı asla olmamalı. Bu yüzden eğer kaybedersem bir dahaki seçimde kesinlikle aday olmayacağım. Fenerbahçelilerin beni umut olarak, ümit olarak görmesi benim hayatımdaki en büyük şereftir. Güven kazanmak çok zor, kaybetmek ise bir dakikalık iş. Size şunun teminatını verebilirim. Bize olan güveniniz her zaman teminatımız altında olacak.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Endişem seçilip seçilmemek değil, seçildiğim taktirde bu sevgiye, bu büyük teveccühe nasıl layık olacağımız. Sizlere mahcup olmamak için tüm gücümüzle planlamalar ve hazırlıklar yapıyoruz. Sosyal Medyada bana da Başkanımıza da hakaret edenler var. Lehime de aleyhime de olsa bu asla kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki biz, hepimiz aynı gemideyiz.

"İNANIN ZOR DEĞİL!"

Kale arkalarından birini tamamen öğrencilere ayıracağız. Gençlik tribünü yapacağız. Burayı da bir sponsor desteği ile öğrenci kardeşlerimize çok indirimli fiyata satacağız. Fenerbahçemiz gençlerle daha fazla buluşmalı! Sorunları sahiplenmezsek çözemeyiz. Bizim anlayışımız olumsuz bir konu olduğu taktirde başta Başkan olarak ben ve sonrasında Yönetim Kurulumuz, sorumluluğu kendimizde görürüz. Sürekli hatayı başka yerde ararsak, ileri gidemeyiz. Emanetiniz güvende derken özeleştiri de yapıp hatalarda sorumluluğu kabul edecek anlayıştan da bahsediyoruz. Bunları yapmak inanın çok zor değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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