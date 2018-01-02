Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek ve sağ kanat transferi için çaba sarfederken, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi. 29 yaşındaki Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona eriyor. Bu yüzden bonservis problemi yok.

SADECE 5 MİLYON İMZA PARASI

F.Bahçe Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon euro alan Özil'e yıllık 5 milyon euro ile birlikte yine 5 milyon euro imza parası önerecek. Maç başı ücretler de olacak. Bu da Özil için çok cazip bir teklif.

YILDIRIM ERKEN DAVRANACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın F.Bahçe taraftarı olan Mesut Özil'in menajeri ile temasa geçeceği, başta Barcelona olmak üzere birçok Avrupa kulübünden önce davranmak istediği belirtildi.

NİŞANLISI İSPANYA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezonun planlamasına Mesut Özil'i almış olmasına karşın, en önemli sorunlardan birisinin Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe olacak. Çünkü Amine Gülşe İspanya'da yaşamak istiyor. Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir tatil için İspanya'ya Amine Gülşe ile birlikte giden Mesut Özil'in burada ev baktığı iddia edildi. Bu iddiaların Barcelona'nın yıldız futbolcu ile yakından ilgilenmesiyle de ilgisi var.

İKNA ETMEK ZORUNDA

Fakat bu iddialar henüz Mesut Özil tarafından doğrulanmadı. Ancak Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde nişanlısı Amine Gülşe'yi de bir şekilde ikna etmek zorunda olması çok da kehanet Criscito'nun tercihi gibi görünmüyor!

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe ile 2018 yılı içinde evlenmeyi planlıyor. Türkiye, Amine Gülşe'yi 2014 yılında Türkiye güzeli seçildiğinde tanımıştı. Amine Gülşe'nin Mesut Özil'i İspanya'da yaşamak için ikna etmeye çalıştığı iddiası Fenerbahçe'nin transfer girişiminde aşması gereken bir engel. Ancak F.Bahçe çok ciddi bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada