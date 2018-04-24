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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a destek

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Aziz yıldırım'ın yerinde bir karar verdiğini söyledi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Destek(8/10)4

Fenerbahçe'nin 3 Haziran tarihinde yapacağı seçimle kongrede aday olacağını açıklayan Ali Koç, yarın verilecek karar öncesinde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe yönetimini de desteklediğini açıkladı.

"KUMPAS VAR DEDİK"

Ali Koç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle seçim sürecimiz hakkında şunu söylememiz gerekiyor ki; bir çok camia seçim yapıyor, gündem hep Fenerbahçe oluyor. Ülke çapında hatta ülke sınırları dışında ilgi var. Bunlar Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor. Yarın çıkacak karar öncesi, bugün kulübümüz somut kanıtlar ortaya koyarak çok yerinde ve önemli bir basın toplantısı yaptı. İlk gün kabullendik, geçmiş olsun dedik, kumpas var dedik. Bugün ise kulübümüzün çok ciddi argümanları ve delilleri var. Bu olayları asla tasvip etmiyoruz ama geçmişe bakarsanız bu maçın bitirilmemesi için bir neden yoktu. Biz neler yaşadık, şampiyonluklar kaybettik ama milatlar hep Fenerbahçe üzerinden oluyor. Umarım açıklanacak karar çifte standard içermez ve vicdanları sızlatmaz. Buradan Aykut Hocamıza da teşekkürü bir borç biliyorum. İlk günden bu yana sonuç ne olursa olsun mücadeleyi asla bırakmadı. Bugün sadece üç puan gerideyiz. Neden olmasın? Dün tatil günüydü, hava çok güzel, stadyumda 27 bin kişi vardı. Şampiyonluk var, Kupa var, Euroleague var. Bu haftalarda Fenerbahçe'ye destek olalım. Bir tane projemiz var: Fenerbahçe'yi şahlandırarak, sizlerle beraber ait olduğu yere, zirveye getirmek! Bunun için de üç adımlık bir planımız var: Camiayı yeniden kenetlemek, mali konuları çözmek ve olimpik şubelerin ihtiyaçlarını karşılayarak futbola odaklanmak. Fenerbahçe'nin o kadar büyük bir potansiyeli var ki, raylar yerine oturmaya başladığı zaman Fenerbahçe hakettiği yere çok hızlı gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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