

Fenerbahçe'de daha önce başkan adayı olduğunu duyuran Ali Koç, olağan mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.



Ali Koç'un açıklamaları şöyle:



"Zamanı geldiği zaman elimi, taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. Ben bugün yine aynı noktadayım, kararlığımı göstermek için kürsüdeyim. Mayıs 2018'de yapılacak olan kongrede önce Allah'ın izniyle daha sonra da sizlerin izniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan adayı olduğumu açıklamak isterim. Fenerbahçe için mücadele hazır olduğumu da belirtmek isterim. Sürekli açıklama yapmayı tercih etmiyorum, bundan sonra yapmayacağım. Bizzat tarafımdan yapılmadığı sürece hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ediyorum. Hepimizin ortak aşkı Fenerbahçe'dir ve Fenerbahçe taraftarıyla vardı, kombinelerinizi alın ve camia olarak kenetlenmeye hepimizin ihtiyacı var, yönetimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor, çubukluyu her platformda desteklememiz gerekiyor, hep beraber bunu sağlamak zorundayız."



Öte yandan Koç'un açıklama yaptığı sırada Aziz Yıldırım salonda bulunmuyordu. Koç'un sözleri alkışlar nedeniyle birçok kez kesildi.







kaynak:habertürk