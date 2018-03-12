Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu
Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız
Altınordu, Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor
Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur
Afrin'den Acı Haber! Cinderes'te Bir Askerimiz Şehit Oldu
Ankaragücü'nden, İstanbul'da Kritik 3 Paun
Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
Türkiye Ve Abd Münbiç Müzakerelerinde Belli Noktaya Geldi
Slaven Bilic'in Yardımcısından Sürpriz İmza!
Abd'den Yeni Suriye Teklifi! İlk Karar Kağıt Üzerinde Kalmıştı
İran'da Düşen Uçakla İlgili Hükümet'ten İlk Açıklama!
Bursa'da Parkta Gondol Devrildi, Suya Kapılan 5 Kişi Kayboldu
Jose Sosa'dan Mina Başaran Paylaşımı: Büyük Bir Şok Yaşadım
Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi
Dev Derbinin Oranları Belli Oldu! İşte Favori Takım
Elon Musk Yeni Bir Dünya Yaratıyor: Mars'ta Birçok İş Fırsatı Olacak
Yakalanacağını Anlayan Hırsız, İntihara Kalkıştı
Juventus'un Yıldızı Paulo Dybala Kadro Dışı Kaldı
Barcelona'nın Yıldızı Depresyona Girdi: Mutsuzum, Utanıyorum
Ankara'da Belediyenin Otoparkları 1 Tl Oldu

Ali Koç'tan olay derbi yorumu: Alıştığımız zevki tadacağız

ALİ KOÇ'TAN OLAY DERBİ YORUMU: ALIŞTIĞIMIZ ZEVKİ TADACAĞIZ

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan Galatasaray derbisiyle ilgili, "İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız(8/10)4

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Önemli bir haftaya girdik. Hafta sonunu kazasız, belasız atlattık. Hepimizin dediği gibi bayram haftasını yaşıyoruz. İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız." dedi.

ADAYLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Adaylığı hakkında konuşan Ali Koç, "Yarının çok geç olacağını düşündüğüm için yola çıktım. Allah utandırmasın." dedi.

"SAĞLAM BİR MALİ YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, "Çok sağlam bir mali yapıya ihtiyacımız var. Mali yapınızın çok sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı olması gerekiyor. Aynı zamanda sportif başarılarınızın da sürdürebilir ve kalıcı olması gerekli." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DOĞRU YÖNETİLİRSE..."

Fenerbahçe'nin büyük güç olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Fenerbahçe doğru yönetildiği taktirde sandığımızdan çok daha hızlı şekilde düzlüğe çıkacak bir potansiyele sahip. Potansiyeli ayağa kaldırmak için her türlü eleştiriye, tenkite açık ve bunu bir fırsat olarak gören, kucaklayıcı, katılımcı bir Fenerbahçe yaratmak amacındayız. Eleştirilere açık olacağız. Marka yönetimi başlı başına bir konu. Sportif başarı olmazsa olmuyor. İletişim şekliniz, sosyal sorumluluktaki rolünüz, spora katkınız, sporu gelecek nesillere yaymak için yaptıklarınız, Avrupa'daki başarınız, teknolojiyi kullanmanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Koç  Tan  Olay  Derbi  Yorumu  Alıştığımız  Zevki  Tadacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER