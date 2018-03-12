Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Önemli bir haftaya girdik. Hafta sonunu kazasız, belasız atlattık. Hepimizin dediği gibi bayram haftasını yaşıyoruz. İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız." dedi.

ADAYLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Adaylığı hakkında konuşan Ali Koç, "Yarının çok geç olacağını düşündüğüm için yola çıktım. Allah utandırmasın." dedi.

"SAĞLAM BİR MALİ YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, "Çok sağlam bir mali yapıya ihtiyacımız var. Mali yapınızın çok sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı olması gerekiyor. Aynı zamanda sportif başarılarınızın da sürdürebilir ve kalıcı olması gerekli." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DOĞRU YÖNETİLİRSE..."

Fenerbahçe'nin büyük güç olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Fenerbahçe doğru yönetildiği taktirde sandığımızdan çok daha hızlı şekilde düzlüğe çıkacak bir potansiyele sahip. Potansiyeli ayağa kaldırmak için her türlü eleştiriye, tenkite açık ve bunu bir fırsat olarak gören, kucaklayıcı, katılımcı bir Fenerbahçe yaratmak amacındayız. Eleştirilere açık olacağız. Marka yönetimi başlı başına bir konu. Sportif başarı olmazsa olmuyor. İletişim şekliniz, sosyal sorumluluktaki rolünüz, spora katkınız, sporu gelecek nesillere yaymak için yaptıklarınız, Avrupa'daki başarınız, teknolojiyi kullanmanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada