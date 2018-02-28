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Ali Koç'un dev projesine, Aziz Yıldırım'dan jet yanıt

ALİ KOÇ'UN DEV PROJESİNE, AZİZ YILDIRIM'DAN JET YANIT

Ali Koç'un dev altyapı projesine Aziz Yıldırım'dan cevap geldi. Başkan Yıldırım, Hollandalı bir ekibi Türkiye'ye getirerek tesisleri gezdirdi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Ali Koç'un Dev Projesine, Aziz Yıldırım'dan Jet Yanıt(6/10)2

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim rüzgarı alt yapıya da sıçradı. Kanarya'da Başkan adayı Ali Koç'un, Barcelona'nın ünlü alt yapı sistemi La Masia'yı Sarı-Lacivertli Kulübe getirmek için girişimlerde bulunması ve altyapıda Shakhtar Donetsk ve Benfica gibi bir yapı kurmak için hamleler yapması F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu konuda harekete geçmesine sebep oldu.

Koç'un alt yapı söylemleri karşısında elini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, geçtiğimiz günlerde konusunda uzman olan Hollandalı bir ekibi Türkiye'de misafir etti.

ALTINORDU'DAN ESİNLENDİ

Hollandalı ekibin, altyapı tesislerini gezdiği, hocalarla detaylı görüşmeler yaptığı belirtildi. Başkan Yıldırım'ın, Hollandalı ekiple her konuda anlaştığı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde bu anlaşmayı üyelerle paylaşacağı da vurgulandı. F.Bahçe'nin eski oyuncuları Kuyt, Van Hoojjdonk ve eski çalıştırıcısı Dick Advocaat'ın da Hollandalı ekip ile ilgili olumlu referans verdikleri belirtildi. Yıldırım'ın, altyapı tercihini Hollanda'dan yana yapma sebebi altyapısıyla ün kazanan Altınordu. Altınordu'nun altyapı sorumlusu Hollandalı Ed Graper'in başarısı Yıldırım'ın kararında etkili oldu. Graper bir dönem Ajax'ın alt yapısında da görev almış ve başarılı işlere imza atmıştı.

LENSEN DENEMESİ BAŞARISIZ OLDU

F.Bahçe'de Futbol Altyapı Koordinatörü olarak Müjdat Yetkiner görev yapıyor. Yetkiner aynı zamanda scout direktörü olarak da kulübe katkı sağlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2005 yılında alt yapı da Hollandalı bir teknik adamla çalışmıştı. Büyük bir umutla gelen Joop Lensen, Kanarya da başarılı bir görev süreci yaşayamamıştı. Başkan Yıldırım, bir süre sonra Lensen ile yolları ayırıp altyapıyı Şenol Çorlu'ya emanet etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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