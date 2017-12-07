Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç'un seçim çalışmaları için sosyal medyada açtığı "Fenerbahçeliyiz" isimli hesap, henüz bilinmeyen bir nedenle askıya alındı.

Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un propoganda aracı olarak kullandığı Fenerbahçeliyiz adlı Twitter hesabının askıya alınmasını şaşkınlıkla karşıladı.

HESAPLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR

Twitter yönetiminin bu kararı neden aldığı henüz bilinmezken, seçim öncesi Ali Koç karşıtlarının hesabı topluca şikayet ettiği öngörülüyor. Twitter'da askıya alınan hesaplar birtakım itiraz süreçlerinin ardından yeniden açılabiliyor.

Kaynak: haberinburada