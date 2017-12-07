ALİ KOÇ'UN SEÇİM İÇİN KULLANDIĞI TWİTTER HESABI ASKIYA ALINDI
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un propaganda için kullandığı "Fenerbahçeliyiz" adlı Twitter hesabı askıya alındı.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç'un seçim çalışmaları için sosyal medyada açtığı "Fenerbahçeliyiz" isimli hesap, henüz bilinmeyen bir nedenle askıya alındı.
Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un propoganda aracı olarak kullandığı Fenerbahçeliyiz adlı Twitter hesabının askıya alınmasını şaşkınlıkla karşıladı.
HESAPLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR
Twitter yönetiminin bu kararı neden aldığı henüz bilinmezken, seçim öncesi Ali Koç karşıtlarının hesabı topluca şikayet ettiği öngörülüyor. Twitter'da askıya alınan hesaplar birtakım itiraz süreçlerinin ardından yeniden açılabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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