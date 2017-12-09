Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
Kuzey Kore Liderinden Sert Tepki: İsrail Diye Bir Devlet Var Mı Ki Başkenti Kudüs Olsun!
Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Tarife
Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bakanlık Düğmeye Bastı! Chp'li 6 Belediyeye Daha Müfettiş Gönderildi
Chelsea Kaptanı Kura Öncesi Konuştu: Beşiktaş Gelmesin
Kasımpaşa - Trabzonspor Maçında İsrail'e Tepki
Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Kudüs'ü Görüştü
Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
Emre Can Juventus'a 5 Yıllık İmza Atıyor
Atilla Davasında Bilirkişi Konuştu: Yaptırımlarla İlgili Güvence Verdi
Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
Suudi Arabistan'dan Medyaya Yasak: Trump'ın Kudüs Kararını Yazmayın
Fenerbahçe'de İki Eski Futbolcu İhraç Edildi
Battal İlgezdi'nin Görevden Alınmasına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Bu Karar Hukuksuzdur
Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Çağrı: Ali Koç'a Desteğini Açıklamalı
Boyko Beşiktaş'tan Ayrılıyor! İşte Yeni Adresi
Fransızlar Duyurdu: Evra Devre Arasında Türkiye'de
Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı

Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Çağrı: Ali Koç'a Desteğini Açıklamalı

ALİ ŞEN'DEN AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI: ALİ KOÇ'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMALI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, mevcut başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu, Ali Şen, Aziz Yıldırım'ın yerini Ali Koç'a bırakmasını gerektiğini söyledi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Çağrı: Ali Koç'a Desteğini Açıklamalı(6/10)2

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Şen, CNN Türk'te Hakan Çelik'e 2018 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yerini Ali Koç'a bırakması gerektiğini vurgulayıp şöyle devam etti:

"AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMALI"

"Ali Koç başkanlık için gerekli her şeye sahip. Fenerbahçeliler'de Ali Koç'a destek var. Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koyuyorsa, kimse 'Neden aday oluyorsun?' diyemez. Kimsenin böyle bir haddi yok. Saçları beyazladı adamın. Aziz Yıldırım, Ali Koç'u yanına alsın, desin ki 20 yıldır iyisiyle kötüsüyle bu işi yapıyorum. Basın toplantısı düzenleyip 'Benim adayım Ali Koç'tur' desin. Yıldırım, Ali Koç'a desteğini açıklamalı. Müthiş bir şey olur. O tabloyu gören Fenerbahçeliler'in çoğu sevinçten ağlar. Yıldırım ve Koç Fenerbahçe için yan yana gelmeli. Aralarında diyalog olsun istiyorum. Fenerbahçe kulübünün sahipleri kongre üyeleri ve tribünlerdir. Ali Koç müthiş bir Fenerbahçelidir. Gençlik yıllarında New York'ta radyodan Fenerbahçe'nin maçını 90 dakika takip ettiğini biliyorum."

"O DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIM"

Ali Şen "İstek olursa yeniden başkanlık yapar mısınız?" sorusuna ise "Hayır o dönemi geride bıraktım" diyerek cevap verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Şen  Den  Aziz  Yıldırım  A  Çağrı  Ali  Koç  A  Desteğini  
Açıklamalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER