ALİ ŞEN'DEN AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI: ALİ KOÇ'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMALI
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, mevcut başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu, Ali Şen, Aziz Yıldırım'ın yerini Ali Koç'a bırakmasını gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Şen, CNN Türk'te Hakan Çelik'e 2018 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yerini Ali Koç'a bırakması gerektiğini vurgulayıp şöyle devam etti:
"AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMALI"
"Ali Koç başkanlık için gerekli her şeye sahip. Fenerbahçeliler'de Ali Koç'a destek var. Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koyuyorsa, kimse 'Neden aday oluyorsun?' diyemez. Kimsenin böyle bir haddi yok. Saçları beyazladı adamın. Aziz Yıldırım, Ali Koç'u yanına alsın, desin ki 20 yıldır iyisiyle kötüsüyle bu işi yapıyorum. Basın toplantısı düzenleyip 'Benim adayım Ali Koç'tur' desin. Yıldırım, Ali Koç'a desteğini açıklamalı. Müthiş bir şey olur. O tabloyu gören Fenerbahçeliler'in çoğu sevinçten ağlar. Yıldırım ve Koç Fenerbahçe için yan yana gelmeli. Aralarında diyalog olsun istiyorum. Fenerbahçe kulübünün sahipleri kongre üyeleri ve tribünlerdir. Ali Koç müthiş bir Fenerbahçelidir. Gençlik yıllarında New York'ta radyodan Fenerbahçe'nin maçını 90 dakika takip ettiğini biliyorum."
"O DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIM"
Ali Şen "İstek olursa yeniden başkanlık yapar mısınız?" sorusuna ise "Hayır o dönemi geride bıraktım" diyerek cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
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