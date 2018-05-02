ALİŞAN İMAM NİKAHI SONRASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ!
Buse Varol'la dini nikah kıyan Alişan, gelen eleştirilere, "Biz elhamdülillah Müslümanız. Size ne ya hu!" sözleriyle tepki gösterdi.
Alişan nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'taki düğün töreni öncesi dini nikah kıydı. Nikahı ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydırdı. Sosyal medyada nikaha gelen eleştirilere ise Alişan "Biz elhamdülillah Müslümanız. Size ne ya hu!" sözleriyle tepki gösterdi.
"KİM NEYE İNANIYORSA ÖYLE YAŞASIN"
İşte Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı tepki dolu paylaşım:
Biz elhamdülillah Müslümanız..Ve dinime göre Allah'ım neyi emrediyorsa onu yaptım..Kimsenin dinine de, örfüne de, adetine de karışmam ve laf söyleyemem.. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın..
"SİZE NE YA HU!"
Bugün Allah katında, Allahın izniyle de Pazar günü hukuken ve kanuni olarak evlenmiş olacağım,inşallah..Burada ve birçok sitede yorum yapanlara sesleniyorum.. Ne olur bir kere de insan gibi yorum yapıp mutluluklar dileyin.. Ama altını çiziyorum insanlık!!! Soyunana karışırsınız, ibadet edene karışırsınız, açılana laf, kapanana laf size ne ya hu size ne???
Kaynak: haberinburada
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