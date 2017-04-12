ALİŞAN O VİDEOYLA İLGİLİ GERÇEĞİ AÇIKLADI!
Geçtiğimiz günlerde ABD'de çektiği bir videoyu Instagram'da takipçileriyle paylaşan Alişan'a sosyal medyadan tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı o görüntülerle ilgili gerçeği açıkladı.
"Evlenmeliyim" başlıklı videoda Alişan, bir parkta aynı örtünün üzerinde oturduğu genç bir kadına yaklaşarak, evlenme teklif ediyor. O sırada telefonla konuşmakta olan genç kadın ise çantasını alıp arkasına bile bakmadan koşarak kaçıyor.
Alişan bunu komik bir video olarak paylaşırken, sosyal medyada birçok kullanıcı ünlü şarkıcının yaptığının bir taciz olduğunu savundu.
kaynak:milliyet
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