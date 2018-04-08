Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'e moral için Hatay'a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.

ESRA'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Esra Erol, kardeşi Eda ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan'a tepkiliydi.

BİRBİRLERİNİ GÖZMEZDEN GELDİLER

İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.

Esra Erol ve Alişan'ın nişanda çektirdikleri kare;

Kaynak: haberinburada