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Alişan ve Esra Erol Arasındaki Buzları Mehmetçik Bile Eritemedi

ALİŞAN VE ESRA EROL ARASINDAKİ BUZLARI MEHMETÇİK BİLE ERİTEMEDİ

Mehmetçik'e moral ziyaretine giden Alişan ve nişan attığı Eda Erol'un ablası Esra Erol arasında sert rüzgarlar esti.

Tarih : 08 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Alişan Ve Esra Erol Arasındaki Buzları Mehmetçik Bile Eritemedi(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'e moral için Hatay'a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.

ESRA'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Esra Erol, kardeşi Eda ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan'a tepkiliydi.

BİRBİRLERİNİ GÖZMEZDEN GELDİLER

İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.

Esra Erol ve Alişan'ın nişanda çektirdikleri kare;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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