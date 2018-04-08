ALİŞAN VE ESRA EROL ARASINDAKİ BUZLARI MEHMETÇİK BİLE ERİTEMEDİ
Mehmetçik'e moral ziyaretine giden Alişan ve nişan attığı Eda Erol'un ablası Esra Erol arasında sert rüzgarlar esti.
Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'e moral için Hatay'a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.
ESRA'NIN ÖFKESİ DİNMİYOR
Esra Erol, kardeşi Eda ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan'a tepkiliydi.
BİRBİRLERİNİ GÖZMEZDEN GELDİLER
İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.
Esra Erol ve Alişan'ın nişanda çektirdikleri kare;
Kaynak: haberinburada
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