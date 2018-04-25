ALİŞAN YILLAR ÖNCE CENNET MAHALLESİ'NDE BUSE İÇİN BÖYLE SİNYAL VERMİŞ
Alişan, sosyal medya hesabından Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı bir sahneyi "Yıllar önce söylemiştim Buse diye" notuyla paylaştı.
Sevgilisi Buse Varol'un oynadığı dizi setine giderek evlilik teklifi eden Alişan, yıllar önce rol aldığı Cennet Mahallesi dizisinden bir video paylaştı. Alişan, Çağla Şıkel ile oynadığı dizinin bir sahnesinde Buse adını geçirdiği videoyu eğlenceli bir notla paylaştı.
"YILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİM BEN BUSE DİYE"
Dizinin bir bölümününde Buse adını geçirdiği videoyu paylaşan şarkıcı, altına "Yıllar önce söylemiştim ben Buse diye" notunu düştü.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Alişan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
SON 10 YILIN EN BÜYÜK DÜĞÜNÜ YAPACAK
Katıldığı bir programda konuşan Alişan, "İnşallah son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız." demişti.
Kaynak: haberinburada
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