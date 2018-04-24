ALİŞAN'DAN AKŞENER'E: İKTİDARA GELİRSENİZ BENİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIN
Akşener'in, ünlülerin Hatay ziyareti için "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine Alişan, "İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın" diyerek cevap verdi.
Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
"BİZ ORAYA SİYASİ PARTİ KONGRESİNE GİTMEDİK"
Hatay ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Alişan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" dedi.
"SUÇUMUZ TÜRK ASKERİNİ ZİYARET ETMEK"
Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Alişan, "Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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