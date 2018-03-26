Ünlü türkücü Alişan, sevgilisi Buse Varol'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ailesini alıp sevgilisini istemeye giden Alişan, nişan yüzüklerinin takılmasından önce Buse'nin ikram ettiği tuzlu kahveyi içti.

ALİŞAN TUZLU KAHVEYİ İÇİP, KIZ TARAFINDAN TAM NOT ALDI

Kahveyi içerken Alişan'ın zorlandığını görenler gülmemek için kendilerini zor tuttu. Alişan ise zorlanarak da olsa tuzlu kahveyi içerek kız tarafından tam not almayı başardı.

ÇAĞLA ŞIKEL, ALİŞAN'IN ZOR ANLARINI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yüzlerin güldüğü anlarda Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, telefonuna davranıp yaşananları kaydedip Instagram hikayesinden paylaştı.

Kaynak: haberinburada