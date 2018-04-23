ALİŞAN'LA EVLENMEK İÇİN GÜN SAYAN BUSE VAROL, HAMAMDA KINA YAPTI
6 Mayıs'ta Alişan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Buse Varol, 1700'lü yıllarda inşa edilen Tarihi Çeşme Hamamı'nda dillere destan bir kına yaptı.
6 Mayıs'ta Alişan ile nikah masasına oturacak olan Buse Varol, dün akşam kına gecesini yaptı. Geceden fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.
EVLİLİK TEKLİFİNİ DE TARİHİ ATMOSFERDE ALMIŞTI
Güzel oyuncu Buse Varol, sevgilisi Alişan'dan gelen evlenme teklifini de dizi setinin tarihi atmosferinde almıştı. Varol, kına ritüeli için yine tarihi bir mekan seçti.
HAMAMDA KINA
Oyuncu, dün akşam Tarihi Çeşme Hamamı'nda kına gecesi yaptı.1700'lü yıllarda inşa edilen hamamdan sık sık fotoğraf ve video paylaşan Varol, ellerine kına yakıp dans ederken paylaşımlarda bulundu.
ALİŞAN'IN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR
Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Buse Varol'un fotoğraflarını görenler "Alişan, bu işe bozulabilir" demeden edemedi.
Buse Varol'un kınasından kareler;
Kaynak: haberinburada
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