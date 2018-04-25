Almanya'da bir otobanda araçlar sesini duyar duymaz kenara çekilip ambulansa yol verdi. Sağlık ekipleri, saniyeler içinde açılan yolun görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı.

Almanya'da bir otobanda araçlar sesini duyar duymaz kenara çekilip ambulansa yol verdi. Sürücülerin geçiş üstünlüğü kuralına uyumları karşısında sağlık ekipleri şok olduklarını itiraf etti.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Almanya'da sürücüler bir kazaya yetişmeye çalışan ambulansa saniyeler içerisinde bir geçiş yolu açınca sağlık ekipleri ortaya çıkan görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.

(Kaynak: Deutsche Welle)

Kaynak: haberinburada