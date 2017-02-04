

Artık trafiğe çıkmadan önce kanınızda kaç promil alkol aldığını belirlemeniz mümkün. Huzurlarınızda Alkole Duyarlı bileklik Proof



En son akıllı duş haberinden sonra giyilebilir ve akıllı cihaz teknolojilerinin artık insana direkt etki edebileceğini ve hayatımızın her alanında olabildiklerini söylemiştik. Bu kez sırada Alkole Duyarlı bileklik var. Farklı amaçlara hizmet eden açılımlarıyla bizleri şaşırtmaya devam eden teknolojiler hiç ama hiç hız kesmiyor. Son örneklerden biri de aynı trafik polisi gibi alkolümüzü ölçen bileklik Proof. Arada tek fark var, eğer kanınızda alkol varsa bileklik size ceza yazmıyor.



Girişimin ürettiği akıllı bileklik, teknik olarak kandaki alkol seviyesini ölçüyor. Proof enzim bazlı çalışan elektro kimyasal sensörleri sayesinde kandaki alkol seviyesini anlayabiliyor ve kullanıcılara, bağlı olduğu telefon üzerinden kanda kaç promil alkol olduğunu söylüyor. İşin teknik kısmı yaklaşık olarak tam da bu şekilde



Proof sayesinde kullanıcılar akıllı bilekliklerini iOS veya Android uygulamalarına bağlayarak, alkol seviyelerini telefonlarından gözlemlemeleri mümkün. Akıllı bileklik sayesinde kullanıcılar alkol aldıklarında eve giderken araç kullanıp kullanamayacaklarını telefonlarına bakarak anlayabiliyor. Bunun yanı sıra Proof'a bir ölçümleme cihazı olarak da bakabiliriz. Böylece alkol alınan bir gecenin ardından kaç promil alkol aldığınız da uygulamaya işleniyor, hatta uygulama alkol aldıktan sonra ne zaman ayılacağınızı da tahminleyebilecek bir teknolojiye de sahip olduğu iddia ediliyor.



Proof geniş kitlelere ulaşır mı bilinmiyor fakat fiyatı uygun olduğu takdirde en fazla ülkemizde ilgi görebilme ihtimali bir hayli yüksek. Trafik polis kontrollerine girmeden önce özellikle önlem alma adına büyük kolaylık sağlayan cihaz birçok trafik kazasını da önleyebilir. Ön siparişe açılmaya hazırlanan ürünün fiyatı henüz muamma olsa da giyilebilir teknolojiler kategorisinde bu ürüne geliştiriciler ve bazı insanlar oldukça sıcak bakıyor. İşlevlerine bakıldığında sıcak bakmalarını da bir hayli normal karşılayabiliriz.



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