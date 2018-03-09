ALKOLLÜ GENÇ GÖZÜNE BİBER GAZI SIKAN ARKADAŞININ EVİNİ ATEŞE VERDİ
Maltepe'de tartışan alkollü iki arkadaştan biri diğerinin gözüne biber gazı sıkınca o da apartman dairesini ateşe verdi.
Maltepe'de alkollü iki arkadaş tartışınca biri diğerinin gözüne biber gazı sıktı. Sinirlenen arkadaşı da apartman dairesini yaktı.
ARKADAŞININ GÖZÜNE BİBER GAZI SIKTI
Maltepe Yalı Mahallesi Karaağaç Sokağı'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, M.O alkollü bir şekilde arkadaşının evine geldi. Bir süre arkadaşı ile tartıştı. Tartışma şiddetini arttırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs M.O'nun gözüne biber gazı sıktı.
ALKOL DÖKÜP EVİ ATEŞE VERDİ
Sıkılan gazın ardından sinirlenen M.O apartman dairesine alkol döküp ateşe verdi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye, 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. M.O olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, diğer dairelerde maddi hasar meydana geldi.
BU EVİ YAKACAĞIM DİYE BAĞIRDI
Yanan binada oturan, Hayrettin Ergün " İçkili bunlar, biri onun gözüne biber gazı sıkıyor. Onu sıktı diye başladı bu evi yakacağım diye. Sonra ben polise şikayete giderken bu da evi yakmış işte" dedi Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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