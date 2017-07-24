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Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
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Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı

ALKOLLÜ GENÇ KIZ, ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KARDEŞİNİ CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

ABD'de, 18 yaşındaki genç kız, alkollü araç kullanırken kaza yaparak kız kardeşinin ölümüne sebep oldu. Bu anları internette yayınlayan genç kız "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil" dedi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı(7/10)3

18 yaşındaki Obdulia Sanchez kız kardeşi Jacqueline'i öldürdüğü anları büyük bir soğuk kanlılıkla yayınladı. Otomobil ile yaptığı kazada kız kardeşinin ölümüne neden olan genç kız, araçtan inip yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki Jacqueline'i tutup defalarca salladı. Her şeyi İnstagram'dan canlı yayınlayan Obdulia Sanchez bir de "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil" dedi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN TUTUKLANDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Banos'ta yaşanan olayın ardından polis, alkollü araç kullanmak suçundan 18 yaşındaki Obdulia'yı tutukladı. Canlı yayının başında genç kız aracı kullanırken yüksek sesle şarkı söyleyerek, kameraya doğru normal br şekilde konuşuyor. Sonra birden araç dikenli tellerin üstünden geçerek yuvarlanıyor ve tarla gibi bir alanda duruyor.

"BİLİYORUM HAPSE GİRECEĞİM, AMA UMRUMDA DEĞİL"

Daha sonra ise aracın dışında, yerde kanlar içinde yatan Jacqueline ve başında durup yayında konuşan ablası Obdulia görülüyor. Obdulia kız kardeşine çaprtıktan sonra şu sözleri söylüyor "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim."

15 YAŞINA GİRECEKTİ

Obdulia şimdi alkollü araç kullanırken cinayete sebep olma suçundan Merced Şehir Hapishanesi'nde tutuluyor. Kazada aracın içinde bulunan bir diğer yolcu 14 yaşındaki Fresno Bee ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Fresno kazada ölen Jacqueline'in emniyet kemeri takmadığını söyledi. Jacqueline'in pazar günü 15'inci yaş gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

( Kaynak: milliyet.com.tr )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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