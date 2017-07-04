Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara Yönü Kapandı!
4 Rütbeli Asker İçin Tutuklama İstendi
Saldırgan Köpeklere Karşı Yapılması Gereken 5 Hareket
Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!
Kim Kardashian Taşıyıcı Anne İle Anlaştı
Kulağınızı Temizlediğinizi Sanmayın!
Tsk 4 Koldan Afrin'e Ne Zaman Girecek?
İstanbul'da, Bugün Yağış Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Pepe Bu Akşam İstanbul'da
Otomotiv Pazarı 6 Ayda Yüzde 8.5 Daraldı
Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı Ne Zaman Kalkıyor!
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu!
Düz Bir Karın İçin Bu 10 Besinden Uzak Durun!
Trabzonspor'dan Edin Visca İle Anlaştı
Bu Polis'e Beni Tutukla Kampanyası Yapılıyor!
Kalbi 50 Dakika Durdu, Vücudu Dondurularak Hayata Döndü!
Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu!
Fetö Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı!
Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!
780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!

alkollü içeceklerde ötv yüzde 7.82 arttı

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÖTV YÜZDE 7.82 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından yılın ilk yarısındaki yüzde 7.82'lik yurtiçi üretici fiyatı endeksi alkollü içeceklere ÖTV artışı olarak yansıdı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 10:21
Puan Ver : Alkollü İçeceklerde Ötv Yüzde 7.82 Arttı(8/10)5


Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımının Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştı.



Ancak hükümet alkollü içecekler için böyle bir kararname yayımlamadığı için ÖTV artışı otomatik olarak yürürlüğe girdi.



 



 



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Alkollü  İçeceklerde  Ötv  Yüzde  782  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER