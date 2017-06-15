

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirlenen 60 yaşlarındaki bir vatandaş evdeki halısını toplayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geldi. Alkolün etkisiyle anlam verilemeyen davranışlarda bulunan şahıs, evden getirdiği halının üzerine oturarak yoldan geçen vatandaşlarla sözlü diyaloğa girmeye başladı. Alkollü şahsın durumunu görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, ambulansa halısı olmadan binmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine alkollü kişi halısıyla beraber ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.







kaynak:milliyet