Konya'da, kız kardeşinin düğünü için askerden izne gelen 20 yaşındaki Osman Berrak, trafikte tartıştığı alkollü sürücü Ramazan Temel tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Konya'da, kız kardeşinin düğünü için askerden izne gelen 20 yaşındaki Osman Berrak, trafikte tartıştığı 30 yaşındaki Ramazan Temel tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan ve 1.60 promil alkollü olduğu belirtilen Temel'in ilk ifadesinde, "gereğini yaptım" dediği öğrenildi.

ARACIYLA ANİDEN YOLA FIRLAYIP EKMEK BIÇAĞIYLA TERÖR ESTİRDİ

Olay, saat 02:30 sıralarında merkez Meram ilçesi tren garı önünde meydana geldi. Murat Zeybek idaresindeki 07 MHF 45 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, Ramazan Temel idaresindeki 34 TE 8739 plakalı otomobil gar içerisinden aniden yola çıktı. Temel, aracından aldığı ekmek bıçağı ile aşağıya inerek küfür etmeye başladı.

İZİNLİ ASKERİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bıçağı gören Zeybek ve araçta bulunan arkadaşları Veli Mıngır ile Osman Berrak kaçmaya başladı. Ramazan Temel, bir süre kovaladığı Osman Berrak'ı gar önünde yakalayarak göğsünden bıçakladı. Temel, daha sonra Zeybek'in aracının lastiklerini kesip, kontak anahtarını alarak kaçtı.

KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELMİŞTİ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Berrak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Berrak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Osman Berrak'ın haftasonu evlenecek olan kız kardeşinin düğünü için Şırnak'taki askeri birliğinden izin alarak, olaydan hemen önce Konya'ya geldiği öğrenildi.

TERÖR ESTİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "GEREĞİNİ YAPTIM" DEDİ

Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Aracın, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle yönünde seyir halinde olduğunu belirleyen polis, yaşanan kovalamaca sonucu Ramazan Temel ve yanında Ayşe Y'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan Temel'in, ilk ifadesinde, "Otomobili önüme kırdılar. Ben de gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Temel'in, 1.60 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada