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Alkollü Sürücü Kendisine Ceza Yazan Polis Memuruna Hesap Sordu

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KENDİSİNE CEZA YAZAN POLİS MEMURUNA HESAP SORDU

Antalya'da 2,95 promil alkolle polise yakalanan motosiklet sürücüsü Yıldırıl Arınık, polis ekiplerinin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine üzerindeki kıyafetleri çıkararak polis memurunu tehdit etti.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Alkollü Sürücü Kendisine Ceza Yazan Polis Memuruna Hesap Sordu(9/10)5

Antalya'da 2,95 promil alkolle polise yakalanan motosiklet sürücüsü Yıldırıl Arınık, karşısındaki polisi tehdit ederek "Ne vardı sanki bıraksaydın, sen git başkasını yakala, beni yakalama. Senin adın ne sen görürsün şimdi bu şekilde emniyet müdürünün yanına gideceğim seni söyleyeceğim" dedi.

POLİSLERİN "DUR İHTARINA" UYMAYAN KİŞİ YAKALANDI

Olay, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 61 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. 07 FSZ 31 plakalı motosikletiyle sokak üzerinde seyreden Yıldırıl Arınık'ı gören trafik polisleri sorgulamak için durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayıp kaçma girişiminde bulunan Arınık, motosikletli polis timi tarafından önü kesilerek yakalandı.

POLİS EKİPLERİNİN CEZA YAZACAĞINI SÖYLEMESİ ÜZERİNE TEPKİ VERDİ

Trafik polisleri tarafından alkol muayenesinden geçirilen Arınık'ın 2,95 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Arınık'ın motosiklet ehliyeti ve motosikletinin de muayenesinin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine Arınık, bir anda beklenmedik tepki verdi.

KENDİSİNE CEZA YAZAN POLİS MEMURUNA HESAP SORDU

Üzerindeki kıyafetini çıkarıp yere atan ve bağırmaya başlayan Arınık'ı sakinleştirmek kolay olmadı. Kendisine cezai işlemleri başlatan polis memuruna da hesap soran Arınık, "Ne vardı sanki bıraksaydın, sen git başkasını yakala beni yakalama. Senin adın ne, sen görürsün şimdi bu şekilde emniyet müdürünün yanına gideceğim seni söyleyeceğim" dedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 2 BİN 734 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Arınık'ın ilginç tehdidine çevredeki bazı vatandaşlar gülerek karşılık verdi. Alkollü sürücü Arınık'a ehliyetsiz, muayenesiz ve alkollü araç kullanmaktan 2 bin 734 TL para cezası kesildi. Arınık, polis merkezine götürülürken motosiklet de otoparka çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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