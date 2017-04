Yeni bir masaüstü bilgisayar almak isteyenlerin kafasını kurcalayan all in one PC almak için nedenler ne? Bu cihazların avantajlarını sizler için derledik.



Bilgisayar adını verdiğimiz cihaz artık çok farklı tasarımlarda karşımıza çıkıyor. Eskiden bilgisayar dendiğinde kafamızda kasa, monitör, klavye ve fareden oluşan bir görüntü oluşurdu. Şimdi ise hayatımızda 2'si 1 aradalar, tabletler ve all in one PC modelleri var. Peki all in one PC almak için ne gibi nedenler var diye hiç sordunuz mu?



Bunlar arasında son kullanıcıların aklını en fazla kurcalayan türlerden biri de all in one PC adı verilen modeller. Teknoloji dünyasıyla çok içli dışlı olmayan kişiler çoğu zaman bu özel modellerin avantajlarının neler olduğunu, ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmiyor.



Bu modellerin diğer tür bilgisayarlara göre ne gibi avantajları olduğuna geçmeden önce kısaca all in one PC ne demek onu bir hatırlatmakta fayda var. Hepsi bir arada diye Türkçe'ye de çevirebileceğimiz bu modellerin adından aslında nasıl bir şey oldukları anlaşılıyor. Bu cihazlar klasik masaüstü bilgisayarlardaki kasa ve içerindeki donanımla monitörü tek bir gövdede topluyorlar. Hatta ekran dokunmatikse sınırlı da olsa klavye ve fare işlevini bile tek bir yerde toplayabiliyorlar. Yani hepsi bir araya gelmiş oluyor.



Her şeyi bir araya getirip sunan all in one PC almak için ne gibi nedenler varmış birlikte görelim.



Monitör Satın Almanıza Gerek Yok



All in one PC almak için belki en büyük neden sizi monitör satın alma masrafından kurtarmasıdır. Yeni bir masaüstü bilgisayar almak istediğinizde en yüksek bütçeli bileşenlerden birinin monitör olduğunu göreceksiniz. All in one bilgisayarlar donanım özelliklerine göre masaüstü bilgisayarlardan biraz daha pahalı olsalar da monitör masrafını işin içine kattığınızda yakın özelliklere sahip modellerde avantaj elde edeceğinizi söyleyebiliriz.



Öte yandan, ekran teknolojisi geliştikçe artık çok daha ince LCD ekranlar üretilebiliyor. Bu da all in one PC'lerin içinde daha fazla ve güçlü donanım yerleştirilebildiği ve performansın arttığı anlamına geliyor.



Yerden Tasarruf



Klasik masaüstü bilgisayarlarda çok geniş olan kasanın içine en güçlü donanımı yerleştirmek ve bunun için gerekli olan soğutmayı sağlamak mümkün. Artık aradaki fark biraz kapansa da yine de all in one PC modellerinin performans olarak klasik masaüstü bilgisayarlara göre bir adım geride olacağını kabul etmek lazım.



All in one bilgisayarlar bu farkı bazı kullanıcılar için çok daha önemli olabilecek bir özellikle kapatıyor. Bu bilgisayarlar büyük kasalara sahip masaüstü bilgisayarlara göre çok daha az yer kaplıyorlar. Aslında sadece bir monitör kadar yer kapladıklarını söyleyebiliriz. Bu da bu modelleri evinde ya da ofisinde kısıtlı yere sahip kişiler için çok uygun hale getiriyor. Hatta bazı modellerde duvara montaj seçeneği bile var. Böyle yaparak masanızın üstü tamamen size kalabilir.











